Na uradnih zemljevidih izvirna italijanska imena

Na vseh zemljevidih in topografskih kartah Geodetske uprave Republike Slovenije bodo vsa imena krajev in zaselkov, kjer živi avtohtona italijanska manjšina, navedena tudi v italijanskem jeziku, torej bodo dvojezična. Pri sestavljanju novih zemljevidov narodnostno mešanih območij je sodelovala Italijanska obalna skupnost - Can Costiera, ki je - kot poroča koprski radio v italijanskem jeziku - predlagala krajevna imena v zgodovinskem izvirniku, saj se v aktualnih zemljevidih pojavljajo tudi skovanke oz. napačno napisana italijanska imena. Dopolnila bodo postala sestavni del tudi uradnih zemljepisnih imen v Sloveniji.

Geodetska uprava RS je upoštevala predloge zgodovinarja iz vrst italijanske manjšine Kristjana Kneza, ki je na pobudo Italijanske samoupravne skupnosti pregledal ter nato dopolnil vse zemljepisne in geodetske karte. Tajnik italijanske skupnosti občin Ankaran, Koper, Izola in Piran Andrea Bartole je odločitev Geodetske uprave RS ocenil kot veliko priznanje zgodovine italijanske skupnosti v Istri in njene izvirne toponomastike, za kar si je zelo prizadeval nekdanji poslanec v slovenskem parlamentu Roberto Battelli. Že leta 2015 je Battelli pozval Geodetsko upravo RS Slovenije, naj bo bolj spoštljiva do italijanske narodne skupnosti.