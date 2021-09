Na večerji pod zvezdami natrpanih več kot 500 mladih

Na večerji pod zvezdami, ki jo je v noči na soboto priredil nek športni krožek iz kraja Arta Terme, je bilo natrpanih več kot 500 mladih udeležencev, so ugotovili policisti iz Vidma ter Tolmeča in finančni policisti iz Tolmeča, ki so posredovali na prizorišču. Mnogi niso spoštovali medosebne razdalje enega metra in niso uporabljali zaščitne maske. Legitimirali so okrog 30 mladih, organizatorjem pa so naložili kazen zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov proti covidu-19 in zaradi neizpostavljenih podatkov o največjem številu udeležencev. Za lokal so odredili takojšnje petdnevno zaprtje.

Policija iz Tolmeča še preverja dokumentacijo, ki so jo zasegli, z namenom ugotovitve morebitnih drugih kršitev, finančni policisti pa pozicije nekaterih.