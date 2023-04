Na velikonočni ponedeljek 1555 klicev na številko 112

Operaterji deželne interventne telefonske številke 112 so za velikonočni ponedeljek v Furlaniji - Julijski krajini prejeli 1555 klicev v sili, nekaj manj kot lani, ko jih je bilo 1574. Nekaj več kot polovica, 792, je bilo neupravičenih, so ugotovili. Od ostalih so jih 168 obrnili karabinjerjem, 89 policiji, 63 gasilcem in 443 deželni službi za nujno medicinsko pomoč Sores.

Klici v sili so se v glavnem nanašali na praznovanja velikonočnega ponedeljka. Več prijav je bilo zaradi neupoštevanja varnostnih standardov pri vožnji, zaradi prižganih in nenadzorovanih žarov, ki bi lahko povzročili nevarnost za nastanek požarov. V popoldanskih urah so na številko 112 prejeli več prijav zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.

Skupno so včeraj našteli 41 prometnih nesreč (le ena hujša), medtem ko jih je bilo lani 53.