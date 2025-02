V Ulici Vittorio Veneto v Tavagnaccu na Videmskem je sinoči 22-letni voznik s svojim avtomobilom silovito trčil v drevo. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad svojim alfa romeom 159 in končal v obcestno platano. Mladi Gabriele Zentilin iz Premariacca je bil na mestu mrtev. Gasilci so njegovo truplo potegnili iz razbitin, zdravstveno osebje pa je lahko le potrdilo njegovo smrt, ker so bile poškodbe prehude. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji.