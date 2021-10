Na Videmskem umrl 19-letni voznik

V kraju Gradisca pri Sedeglianu na Videmskem je sinoči ob 23.30 v prometni nesreči umrl 19-letni voznik. S svojim alfo romeom mito je v ovinku zapeljal s cestišča in močno trčil v dva parkirana avtomobila ter nato obtičal ob obcestnem zidku. Avtomobil je delno zagorel, za mladega voznika pa so bile usodne hude poškodbe. Reševalci službe 118, ki so prišli na mesto, so lahko le potrdili njegovo smrt. Na kraju so bili tudi gasilci in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče. Po vsej verjetnosti ji je botrovalo zaradi dežja spolzko cestišče.