Na vinu ne bo črne nalepke, ki opozarja na največjo škodljivost živil v sklopu francoskega sistema označevanja Nutriscore. Tako je sinoči sklenil evropski parlament, ki je na razpravi in glasovanju o predlogu resolucije za celovito in usklajeno strategijo o krepitvi Evrope v boju proti raku, sprejel popravke nekaterih evropskih poslancev, med njimi Južnotirolca Herberta Dorfmanna. Na steklenicah vina bo priporočilo za »zmerno in odgovorno pitje«, ne bo pa črnih nalepk. Prekomerno škodljivo pitje oz. zmerno zaužitje alkoholnih pijač sta dva različna pojma, pri čemer drugo ne povečuje tveganosti za rakava obolenja, so med drugim izpostavili predlagatelji, ki so zahtevali, naj se to izpostavi v resoluciji. Sprememba bo več kot očitna, saj je bilo prvotno zapisano, da »vsakršno zaužitje alkohola predstavlja tveganje za zdravje in da pri preprečevanju raka ni varne ravni uživanja alkohola«.