Na Višarjah se je včeraj poškodovala 18-letna smučarka. Na kraj so ob osebju družbe Promotur prihiteli policisti, ki so ji nudili prvo pomoč. Priletel je nato reševalni helikopter, ki je mlado smučarko prepeljal v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela pretres možganov in zlom noge. Na srečo ni v življenjski nevarnosti.