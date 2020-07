Na zelenem seznamu le Istra in Kvarner

Istrska in primorsko-goranska županija sta na zelenem seznamu, medtem ko so ostale županije na Hrvaškem na rumenem seznamu, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. V Istri so v zadnjih 14 dneh zabeležili le 1,92 okuženega na 100.000 prebivalcev, v primorsko-goranski županiji, ki obsega tudi območje Kvarnerja, pa 5,28 okuženega na 100.000 ljudi. Omenjeni županiji sta torej v zelenem območju, saj je število okužb manjše od 10 vsakih 100.000 prebivalcev.

Ostale hrvaške županije ob Jadranu pa so trenutno rumene, tri županije - brodsko-posavska, osiješko-baranjska in požeško-slavonska - pa so v rdečem območju, saj je število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih preseglo 40. Blizu te meje je tudi mesto Zagreb s 36,5 okuženega na 100.000 prebivalcev.