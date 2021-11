Na Žlebeh in v Piancavallu prvi zagon smučarske sezone

»K sreči danes ne bomo govorili o koronastatistiki,« se je danes pošalil guverner Massimiliano Fedriga, ko je z ramo ob rami s Sergiom Emidiom Binijem, kolegom iz deželne vlade, pristojnim za turizem, predstavil bližajočo se smučarsko sezono. Višave v Furlaniji - Julijski krajini je sneg že pobelil, sezona pa se bo uradno začela v soboto, sta sporočila člana deželne vlade.

Smučarje bodo najprej, torej že v soboto, sprejeli Na Žlebeh in na Piancavallu, v dneh zatem pa bodo postopoma, do 8. decembra, zagnali dejavnosti še v drugih smučarskih lokacijah, sta naznanila Fedriga in Bini. Pa vendarle se je bilo kljub športno-razvedrilni temi srečanja z novinarji treba dotakniti tudi covidne teme, točneje pogojev za dostop do smučišč.

OB BELI IN RUMENI PCT, Z ORANŽNO PC

Ob belem ali rumenem režimu ukrepov je dostop do smučišč mogoč tudi s PCT-covidnim potrdilom (preboleli, cepljeni, testirani), ob morebitnem poslabšanju epidemiološke slike s posledično uvrstitvijo dežele na oranžni seznam ukrepov pa bodo stopili v veljavo ostrejši ukrepi, saj bo dostop do smučišč omogočen le imetnikom PC-covidnega potrdila. Za vstop v gostinske in podobne lokale pa veljajo enaka pravila kot drugje: za uživanje pijač ali hrane za mizo je torej treba imeti PC-potrdilo, pri šanku pa zadostuje PCT.