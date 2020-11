Na Zoncolanu kot v Koprivnem

Ob veliki stanovitnosti in pronicanju zelo vlažnega zahodnega zraka je bilo ozračje danes v nižinah marsikje zamegljeno ali se je pojavila megla. Zelo toplo za ta čas in sončno pa je bilo v gorah. Najvišje dnevne temperature so bile v gorah podobne kot v nižinah. Na Zoncolanu je, denimo, deželna meteorološka opazovalnica namerila najvišjo dnevno temperaturo +14,9 stopinje Celzija, v Koprivnem pa +15,0 stopinje Celzija. Temperature so se v nižinah in ob morju zadrževale malo nad 15 stopinjami Celzija, odstotek relativne vlage pa je bil povsod zelo visok.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, medtem ko v sredo pričakujemo prihod hladne vremenske fronte, ki pa ne bo povzročila večjega poslabšanja. Občasne padavine bodo možne predvsem v gorskem svetu, drugod bomo fronto opazili le zaradi obrata vetrov od severovzhoda - zapihala bo burja -, ter posledične prevetritve.

V sredo bo po vlažnem jutru čez dan zapihala burja in se bo zmanjšal odstotek relativne vlage. Popoldne bo spremenljivo, možne bodo že delne razjasnitve.

Od četrtka bo več jasnine, pogosto po pihala šibka do zmerna burja.