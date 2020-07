Na Žrdu (Monte Sart) nad Rezijo se je včeraj popoldne poškodoval 54-letni G.C. iz Ovara. Med sestopanjem z vrha gore je zdrsnil in padel. Utrpel je zlom gležnja. S helikopterjem civilne zaščite so ga dosegli reševalci civilne zaščite. Prepeljali so ga do rešilnega vozila, ki ga je odpeljalo v tolmeško bolnišnico. Moški je bil na vrhu Žrda s skupino pohodnikov, ki so sprožili alarm in so z njim pričakali reševalce.