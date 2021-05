Nacizem: Nemčija spet prehitela Italijo

Nemčija je odlikovala italijanskega sodnika Marca De Paolisa, ki je odločilno prispeval k odkritju in obsodbi številnih nacističnih zločincev, odgovornih za medvojne pokole v Italiji. Državno odlikovanje je sodniku v imenu nemškega predsednika Franza Walterja Stenmaierja izročil nemški veleposlanik v Italiji Viktor Elbling. V utemeljitvi odlikovanja piše, da si je De Paolis prizadeval za resnico, ki ne pomeni maščevanja, temveč pravico za žrtve nasilja, s svojim delom je sodnik tudi prispeval k utrditvi nemško-italijanskega sodelovanja.

De Paolis je preiskoval več sto nemških vojnih zločincev, ki so bili vpleteni v nekatere zelo znane pokole, kot sta bila tista v Sant'Anni di Stazzema in Marzabottu. Večina obtožencev je umrla in ni dočakala procesov, nekateri pa so bili le obsojeni v Italiji in Nemčiji. De Paolisa je nemško odlikovanje zelo prijetno presenetilo, v izjavi za medije je pohvalil napore Nemčije in Nemcev, da bi zgodovinsko obračunali z nacistično preteklostjo. Novinarji, ki so upravičeno namenili pozornost gesti nemškega predsednika, so spregledali, da Italija ni nikoli sodila svojim vojnim zločincem v od fašizma okupiranih državah. Italija je po prvih redkih povojnih procesih (npr. proti esesovcu Herbertu Kapplerju, odgovornemu za pokol v Ardeatinskih jamah pri Rimu leta 1948) začela sistemsko preganjati nemške vojake in oficirje šele zadnjih trideset let, izjemo predstavlja proces o tržaški Rižarni leta 1976.