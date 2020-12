Načrtujejo naložbe, ki segajo čez sam mandat deželne vlade

»Pri naložbah nas ne zanima, ali bomo mi prerezali trak, zanima nas blaginja naše skupnosti,« je na današnji novinarski konferenci vlade Furlanije - Julijske krajine dejal predsednik dežele Massimiliano Fedriga. Pri tem je napovedal velika vlaganja v tržaško Staro pristanišče, preureditev videmske četrti San Osvaldo, gradnjo novega mosta čez reko Meduna in obnovitvena dela v goriški športni dvorani.Gorici je tudi napovedal lepšo prihodnost po uspehu kandidature z Novo Gorico za evropsko prestolnico kulture leta 2025 in poudaril, da je to velik izziv za Občino Gorica, da pa pričakuje koristi za celotno Furlanijo - Julijsko krajino.

Fedriga, ki je jeseni začel drugo polovico petletnega mandata, je na tradicionalni novinarski konferenci ob koncu leta, ko deželna vlada poda obračun, govoril več kot uro, njegov nastop pa so popestrila kratka videosporočila članov vlade. Prvi se je na velikem ekranu prikazal podpredsednik vlade Riccardo Riccardi, kar ni naključje glede na njegov resor – zdravstvo. »Ni dovolj reči, da bomo v zdravstvu zaposlili še več ljudi, treba je tudi zagotoviti ustrezne oblike izobraževanja in ustrezne karierne možnosti,« je dejal Riccardi in ocenil, da se je zaradi pandemije covida-19 Furlanija - Julijska krajina soočila z najtežjim letom v svoji zgodovini.Da je bila največja skrb namenjena zdravstvu je pred tem povedal tudi Fedriga in med ostalim pohvalil lastno vlado, češ da je v dveh letih dodala 400 bolniških postelj in v zdravstvu zaposlila 950 ljudi.