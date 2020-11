Nad ničlo le ob morju

Najnižje nočne temperature so v minulem koncu tedna povsod po deželi padle pod ničlo, izjema je bil le obmorski pas. Najbolj mrzlo je bilo na Višarjah, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo -8,5 stopinje Celzija, v nižinah pa je bilo v vzhodnih predelih dežele najbolj mrzlo v Gradišču, kjer se je nočna temperatura spustila do -3,2 stopinje Celzija. Zelo mrzlo za ta čas je bilo tudi na Trbižu, kjer se je živo srebro spustilo do -7,5 stopinje Celzija. Sicer pa so temperature povečini padle pod ničlo tudi na Kraški planoti in na Goriškem. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo -1,3 stopinje Celzija, pri Briščikih -0,9 stopinje Celzija, v Koprivnem -0,6 in v Červinjanu -2,0 stopinje Celzija. Ob morju se je temperatura spustila do 5,7 stopinje Celzija, toda je občasno pihala burja, ki je povečala občutek mraza.

Naše kraje bo v prihodnjih dneh od zahoda zaobjel anticiklon, ki nam bo zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Jutri bo spet zapihala šibka burja, medtem ko bo v nadaljevanju tedna oslabela. Postopno bo nato nekaj več vlage. Nočne temperature bodo še naprej razmeroma nizke, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.