Nad Sredozemljem pričakujejo izrazit vročinski val

Vročina bo v prihodnjih dneh do vključno sobote močno pritisnila zlasti nad Sredozemljem in nad Balkanom, kjer pričakujejo, da se bo temperatura marsikje povzpela do izjemno visokih vrednosti, tudi nad 40 stopinj Celzija, mestoma lahko do okrog 45 stopinj Celzija.

Tudi pri nas bo vroče, toda ne rekordno. Naši kraji bodo namreč tudi v prihodnjih dneh le na obrobju vročega subtropskega anticiklona. To pa bo vseeno zadostovalo za najvišje dnevne temperature, ki bodo zlasti na Goriškem dosegale do okrog 33 stopinj Celzija, ob morju pa do okrog ali malo nad 30 stopinj Celzija. Toplejše bodo tudi noči. Vročina se bo iz dneva v dan stopnjevala in dosegla svoj vrhunec v petek ali v soboto, medtem ko bo v nedeljo prišlo do spremembe.