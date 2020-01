Nadaljevalo se bo stanovitno vreme

Severni zrak je včeraj dosegel Balkan in nekatere južne predele Italijanskega polotoka. Naše kraje je prešel le obrobno, večjih sprememb v temperaturi pri nas niti nismo beležili. Pritekal pa je zelo suh zrak, vidljivost je bila zadnje dni odlična.

Nad večjim delom Evrope se krepi anticiklonsko območje, ki bo vztrajalo ves teden, zelo verjetno pa tudi dlje. Vremenska slika bo zato v bližnji prihodnosti stanovitna in ne bo omembe vrednih poslabšanj. Povečini bo prevladovalo sončno vreme, zaradi temperaturnih obratov pa bo ponekod v nižinah občasno nekaj več vlage in bo zato ozračje prehodno, zlasti v hladnejših urah, zamegljeno. V gorah so trenutno temperature odlične za smuko.

Z okrepitvijo anticiklona se bo ozračje v prihodnjih dneh v višjih slojih postopno segrelo, ničta izoterma se bo vzpenjala. Iz dneva v dan bo počasi topleje, temperature pa se bodo zvišale zlasti v gorskem svetu, kjer bo živo srebro tudi čez dan povečini za več stopinj Celzija nad lediščem.

Danes in v prihodnjih dneh, do vključno konca tedna, bo prevladovalo sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo, mestoma bo zlasti v nočnih urah nekaj več vlage. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah okrog ničle ali malo nad ničlo, najvišje dnevne pa bodo presegale 10 stopinj Celzija. Iz dneva v dan bo zlasti čez dan nekoliko topleje. Otoplitev bo občutnejša v gorskem svetu. Občasno bo pihala šibka burjica.