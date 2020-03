Nadevane melancane

Riž skuhamo v slani vodi, jajčevce operemo in razpolovimo. Previdno jih izdolbemo, da dobimo 8 »košaric«. Izdolbeno zelenjavo pokapamo z limoninim sokom, da ne potemni, nato jo drobno sesekljamo, primešamo ohlajeni riž in mleto meso. Dodamo jajci, drobno sesekljano čebulo, sesekljano baziliko (za približno 2 žlici), sesekljan peteršilj, sladko rdečo papriko, sol in poper. Dobro premešamo in s to zmesjo nadevamo polovičke jajčevcev, ki jih nato zložimo v z oljem namaščeno ognjevarno posodo. Prelijemo s paradižnikovo omako (lahko s »pasato«, ki smo jo malo posolili) in potresemo z naribanim sirom.

Jajčevce operemo in očistimo, prerežemo po dolgem in izdolbimo, kot pri prejšnjem receptu. Položimo jih v naoljen pekač v mrzlo pečico nastavljeno na 200 stopinj. Medtem na olju prepražimo drobno sesekljano čebulo, sesekljano sredico melancan, sesekljana baziliko in peteršilj. Previdno solimo. Ko se zelenjava zmehča, jo potresemo z drobtinami in zalijemo s paradižnikovo mezgo. Zmes mora biti še kar gosta, če ne dodamo še nekaj drobtin. Odstavimo in vmešamo na kockice narezan sir. S to zmesjo nadevamo na pol pečene melancane, nadevane pa pečemo v na 180 stopinj ogreti pečici. Preden postrežemo, položimo na melancane rezine sira in počakamo, da se stopi.

Dober tek!

Ivan Fischer