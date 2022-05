Naftne družbe v Sloveniji napovedujejo podražitev pogonskih goriv

Na bencinskih servisih v Sloveniji danes beležijo povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Vrste, kot smo poročali, nastajajo tudi pred obmejnimi bencinskimi servisi. Na Petrolu so po sprostitvi cen potrdili podražitev in napovedujejo, da bodo cene po novem primerljive cenam goriva v Avstriji in na Hrvaškem.

Zaradi pričakovane občutnejše podražitve se tako na nekaterih bencinskih servisih po Sloveniji znova pojavlja gneča in povečano povpraševanje po gorivih. Na določenih prodajnih mestih zaradi povečane prodaje prihaja do kratkoročnih izpadov zalog, poroča STA, a se vseskozi trudijo, da bodo vsa prodajna mesta ustrezno oskrbljena že tekom dneva. Obenem so zaradi povečane prodaje na tovrstnih prodajanih mestih že povečali tudi dobavo goriva, so dodali. Ob tem mirijo, da, kar se tiče stabilnosti oskrbe, ni potrebe za paniko in vrste na prodajnih mestih, saj ni nobene potrebe, da bi potrošniki krepili svoje zaloge goriv oziroma spremenili svoje običajne navade za oskrbo z gorivi. O tem, za koliko se bodo cene pogonskih goriv podražile, vnaprej na Petrolu ne morejo govoriti, so pa potrdili, da bodo te po sprostitvi cen nekoliko višje od trenutnih. Na gospodarskem ministrstvu so ocenili, da se bodo cene v Sloveniji še vedno gibale v okviru povprečja in EU in držav z evrom.

Pri časniku Finance so na podlagi trenutnih parametrov in ob predpostavki, da bodo trgovci sledili dosedanji politiki marž, izračunali, da bi lahko cena bencina presegla 1,60 evra za liter, cena dizla pa dosegla 1,82 evra.