Najbolj mrzla noč po valentinovem

Ob zadrževanju suhega zraka nad našim območjem in umiritvi vetrov je bila minula noč marsikje pri nas najhladnejša po 14. februarju. Pri Briščikih je deželna agencija za okolje ARPA namerila najnižjo nočno temperaturo -3,8 stopinje Celzija, v Zgoniku -3,1, na sovodenjskem letališču -3,0, v Gradišču -2,4 in v Trstu 4,4 stopinje Celzija. Noč je bila najbolj mrzla pri Belopeških jezerih, kjer so namerili -11,7 stopinje Celzija in v Plodnu, -9,3 stopinje Celzija.

Suho in povečini sončno anticiklonsko vreme se bo v glavnem nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, od četrtka do vključno nedelje. Le v noči na petek in deloma v petek bo nekaj več oblakov in spremenljivosti. V petek bo spet zapihala burja, ki bo v nedeljo oslabela.

V prihodnjem tednu bo, kot kaže, od severovzhoda dosegel naše kraje mrzel celinski zrak. Občasno bo pihala burja. Prišlo naj bi do občutnejše večdnevne ohladitve, ni izključeno da tudi s prehodnim poslabšanjem vremena.