Najbolj mrzli bosta današnja in jutrišnja noč

Ozračje se je ob približevanju nove zelo mrzle severne zračne mase spet občutno ohladilo. Pri Belopeških jezerih je deželna meteorološka opazovalnica zgodaj zjutraj namerila -22 stopinj Celzija, na Trbižu pa -15 stopinj Celzija. Temperature so bile povečini pod lediščem tudi v nižinah, v Gradišču so namerili najnižjo nočno temperaturo -1,3 stopinje Celzija, v Koprivnem pa -1,7 stopinje Celzija. Burja pa je nekoliko omejla ohladitev na Tržaškem, saj so se na Kraški planoti temperature povečini obdržale rahlo nad ničlo, v Trstu pa je bila najnižja nočna temperatura +4,4 stopinje Celzija.

Najhladnejši zrak bo dosegel naše kraje v prihodnjih urah. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo temperatura spustila do okrog -8 stopinj Celzija, kar je najnižja temperatura v tekočem letu ali morda tudi malo nižje.

Današnja in jutrišnja noč bosta marsikje še hladnejši. Temperatura se bo tudi v nižinah in na Kraški planoti spustila občutno pod ledišče, čez dan pa povečini ne bo presegala 5 ali 6 stopinj Celzija. Nadaljevalo pa se bo stanovitno in povečini sončno vreme. Do sredine prihodnjega tedna kaže, da ne bo večjih sprememb.