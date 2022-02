Po včerajšnjem obrobnem prehodu hladne vremenske fronte je po pričakovanjih proti nam prehodno pritekal nekoliko hladnejši zrak. Nočne temperature so bile razen ob morju povsod pod ničlo, mestoma za več stopinj Celzija. Jutro je bilo najbolj mrzlo pri Briščikih, kjer je pomembno vlogo prav gotovo odigravala tudi zatišna lega. Deželna agencija za okolje ARPA je tam namerila najnižjo nočno temperaturo -4,8 stopinje Celzija, kar je bila tudi najnižja namerjena vrednost v vzhodnem nižinskem pasu in na Kraški planoti. Najnižjo nočno temperaturo na Goriškem pa so namerili na sovodenjskem letališču, kjer se je živo srebro spustilo na -3,5 stopinje Celzija. Temperature so bile sicer v nižinah povečini od -1 do -3 stopinje Celzija. Ponekod je nastala slana.

Danes in v naslednjih dneh se bo nadaljevalo stanovitno in povečini sončno vreme. Noči bodo razmeroma mrzle, čez dan pa se bo živo srebro dvigalo do okrog 10 stopinj Celzija.

Več oblačnosti bo v petek, ko bo nova vremenska fronta le delno oplazila tudi naše kraje.