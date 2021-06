Po včerajšnjem delnem vplivu hladne vremenske fronte, ki je zlasti v Alpah in predalpah povzročila tudi močnejše nevihte, se je ozračje delno osvežilo in smo ponoči marsikje prijetno zadihali. Noč je bila v FJK povečini najbolj sveža v zadnjem tednu, od minule sobote, ko se je začel prvi letošnji vročinski val. Z delno osvežitvijo se je prvi letošnji vročinski val tudi zaključil, že jutri ali v ponedeljek pa pričakujemo novega, sicer kratkotrajnega in manj izrazitega. Do občutnejše ohladitve pa bo prišlo v drugi polovici prihodnjega tedna.

Temperatura se je v minuli noči na Kraški planoti v glavnem spustila pod 16 stopinj Celzija, deželna meteorološka opazovalnica je v Zgoniku namerila 15,8 stopinje Celzija in pri Briščikih 15,6 stopinje Celzija. Na Goriškem je živo srebro padlo do okrog 17 stopinj Celzija, v Trstu pa do natanko 23 stopinj Celzija. Noč je bila v FJK najbolj sveža v Plodnu, kjer so namerili 6,3 stopinje Celzija.

Danes bo sončno, pihala bo šibka burja, ki bo v popoldanskih urah oslabela. V popoldanskih urah bo zlasti v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno in malo topleje. V popoldanskih urah bo lahko nekaj krajevne nestanovitnosti.

Sončno in toplo poletno vreme se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici prihodnjega tedna, od četrtka pa bo vročina začela občutneje popuščati in se bo povečala nestanovitnost.