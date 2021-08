Najbolj sveže od začetka junija

Zadnji dve noči sta bili marsikje v FJK najbolj sveži od začetka junija. Včerajšnja noč je bila povečini še nekoliko hladnejša od današnje z izjemo Višarij, kjer je deželna meteorološka opazovalnica danes namerila najnižjo nočno temperaturo 4,1 stopinje Celzija. Včeraj se je živo srebro na Matajurju spustilo do 4,8 stopinje Celzija, na Zoncolanu pa do 3,7 stopinje Celzija.

Pri Briščikih so včeraj namerili 12,3 stopinje Celzija, v Trstu 17,6 stopinje Celzija in v Koprivnem 13,7 stopinje Celzija. Današnje nočne temperature so bile povečini za nekaj desetink stopinje Celzija višje, še vedno za več stopinj Celzija nižje od dolgoletnega povprečja v tem času.

Danes se bo postopno zjasnilo, v popoldanskih urah bo lahko zlasti v notranjosti lahko nastala kakšna ploha.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zlasti v gorskem svetu se bodo lahko občasno pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Ob morju bo več sončnega vremena in bo povečini suho.

V nedeljo bo povečini delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zlasti v gorskem svetu in v notranjosti bo lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Ob morju bo več sončnega vremena.

Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija. Noči bodo sveže.

Tudi v prvi polovici prihodnjega tedna se bo nadaljevalo občasno nestanovitno vreme ob za ta čas razmeroma nizkih temperaturah.