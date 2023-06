Najbolj živahno v petek, morda še v soboto

Vremenska slika je te dni še pod vplivom hladnejšega in nekoliko bolj nestanovitnega zraka, ki se zadržuje na območju Alp in občasno pronica tudi nad ostale predele. Danes in jutri bo v dopoldanskih urah povečini več sonca, v gorah bo povečini oblačno, v popoldanskih urah pa bo povsod več spremenljive oblačnosti in se bodo zlasti v gorah pojavljale krajevne plohe in nevihte. Kakšen nevihtni oblak se bo mestoma lahko spustil tudi do nižin, težje da do morja.

Območje hladnega višinskega zraka se bo v petek in soboto delno pomaknilo na južno stran alpskega grebena, pri čemer bo nekoliko občutneje povečevalo nestanovitnost. Zlasti v petek bo po delno jasnem jutru v popoldanskih urah več spremenljive oblačnosti in bodo nastajale pogostejše plohe in nevihte, po vsej verjetnosti tudi v nižinah in ob morju. Podobna slika, vendar predvidoma že v nekoliko bolj okrnjeni obliki, bo v soboto. Arso je za petek in soboto objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.

V nedeljo bo, kot kaže, vreme že bolj umirjeno tudi v popoldanskih urah in bo več sončnega vremena.

Od ponedeljka se bo začel krepiti subtropski anticiklon in bo v prihodnjem tednu prevladovalo vse bolj stanovitno in toplejše poletno vreme.