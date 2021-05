Najboljši podatki v zadnjih sedmih mesecih

Epidemiološki podatki v FJK so v zadnjem obdobju iz dneva v dan bolj spodbudni. Danes so najboljši v zadnjih več mesecih in primerljivi z dogajanjem konec septembra ali v začetku oktobra lani, ko je bilo širjenje pandemije po lanskem poletju še občutno upočasnjeno.

V FJK so danes ob 4016 PCR testiranjih potrdili 32 novih okužb z novim koronavirusom in ob 2142 hitrih antigenskih testih 4 nove okužbe. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,80-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,19-odstoten. Pozitiven je bil le en PCR test vsakih 125 oz. en hitri antigenski test vsakih 526. Takih številk nismo beležili že dolge mesece.

Nekoliko manj spodbudni so še podatki o žrtvah covida-19, vendar gre pri tem za dolgi val, čigar pozitivne posledice bodo opazne kot zadnje šele čez nekaj časa. Umrla sta 2 bolnika s covidom-19, katerim je treba prišteti še 3 smrtne žrtve v minulem obdobju.

Hospitaliziranih je 89 covidnih bolnikov, kar je 9 manj kot včeraj, na intenzivni negi se jih zdravi 17, eden manj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3765 bolnikov s covidom-19, in sicer 804 v Trstu, 1998 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 291 v Gorici. Ozdravelo je 91.141 ljudi, klinično zdravih je 5615 in v samoizolaciji je 5777 ljudi.