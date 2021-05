Najel pet avtomobilov in izginil

Pred desetimi leti je v Bratislavi najel pet avtomobilov v skupni vrednosti 114.000 evrov in je nato izginil neznano kam. Za njim je slovaško sodstvo letos 28. aprila razpisalo evropsko tiralico. Karabinjerji so ga te dni, natanko deset let po kaznivem dejanju, aretirali. Gre za 53-letnika s stalnim bivališčem na Videmskem, že znanim silam javnega reda. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo na razpolago predsedniku tržaškega prizivnega sodišča. Po 213. členu slovaškega kazenskega zakonika tvega do 10 let zaporne kazni.