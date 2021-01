Najpogostejši italijansko-slovenski termini na dosegu klika

Novo leto, nov zvezek: deželni Centralni urad za slovenski jezik je poskrbel za novo, posodobljeno različico Zvezka normiranih terminov, ki je že osma zapovrstjo. Gre za priročno jezikovno orodje, uporabno za vse, ki živijo v italijansko-slovenskem (ali slovensko-italijanskem) jezikovnem okolju, saj v pregledni obliki ponuja prevode terminov z različnih področij, od javnih financ in računovodstva pa vse do koronavirusa in zdravstva.

Osma različica zvezka, ki ga lahko natisnete ali pa uporabljate v digitalni obliki, je rezultat večmesečnega dela na korpusu dvojezičnih besedil in normiranja terminov v okviru terminološke delovne skupine ter posvetovanja z zunanjim strokovnjakom. Zvezek trenutno šteje preko 100 strani in vsebuje približno 250 novih gesel, ponuja nove termine pod čisto vsakim razdelkom. Centralni urad za slovenski jezik je terminološko obogatil razdelke šolstva in gospodarstva, e-uprave, prevozov, zdravstva in sociale, temeljito so raziskali področje registra prebivalcev in izrazje v povezanih aktih in obrazcih.

Za obravnavo spornejših in zahtevnejših terminoloških vprašanj je urad ustanovil terminološko delovno skupino, pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje.

Za nekatere termine, ki so bili že prisotni v prejšnji različici zvezka, so po dodatni preučitvi sprejeli nove rešitve oziroma prevedke, zato priporočajo uporabo posodobljene različice Zvezka normiranih terminov, ki je na voljo na tej povezavi.