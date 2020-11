»Najprej sem bil v Bihaću heroj, nato pa kriminalec«

»Pred letom dni sem v bosanskih gozdovih srečal sirsko družino z majhnim otrokom. Po več poskusih so prišli na Nizozemsko, a jih je vlada hotela deportirati in jih predati nasilni hrvaški policiji, ki jih je pred tem že mučila in pretepala. Nemudoma sem stopil v stik z odvetnikom za človekove pravice. Po enem letu smo zmagali bitko na sodišču, družina zdaj lahko ostane na Nizozemskem. Ko smo končno dobili veselo novico, je presrečni malček pritekel k meni in me poljubil na lice. To je bil čaroben in nepozaben trenutek.«

V današnjem svetu celo morje ljudi najprej vihti svete rožne vence, nato pa brezbrižno gleda prenatrpane ladje z migranti, ki se utapljajo v Sredozemlju; ne vidijo oziroma nočejo videti nasilja, ki ga hrvaška policija vztrajno izvaja nad begunci, ko ti vsak dan tvegajo življenje na balkanski poti. K sreči pa obstajajo svetle izjeme, ki predstavljajo upanje in skrb za sočloveka. Ena od teh je zagotovo nemški novinar in humanitarni delavec Dirk Planert. 53-letni Dirk, doma iz Dortmunda, je bil v devetdesetih letih med vojno na Balkanu vojni fotograf, organiziral je tudi humanitarne pošiljke, namenjene prebivalstvu v Bosni in Hercegovini. Nato je delal kot radijski in televizijski novinar na nemškem WDR ter kot freelance, dokler ga ni pot ponovno popeljala na Balkan. Svoje človekoljubno poslanstvo je do nedavnega opravljal v balkanskih begunskih taboriščih in gozdovih, kjer je s pomočjo tamkajšnjih prostovoljcev migrantom nudil zdravstveno oskrbo in jim pomagal, da so lahko preživeli v nečloveških razmerah. Danes se usposablja za reševalca.

Mnogi bi vam danes očitali, da pomagate ilegalnim priseljencem, ki ogrožajo evropsko civilizacijo. Kaj je tisto, kar vas žene, da kljub očitkom, sovraštvu in težavam, s katerimi se spopadate, vztrajate pri svojem človekoljubnem delovanju?

Jaz sem človeško bitje, kakor je človeško bitje priseljenec iz Sirije ali Pakistana, ki se mora dan za dnem v nehumanih razmerah boriti za golo preživetje. Nekateri so prepričani, da pomagam napačnim ljudem, jaz pa verjamem, da moram pomagati vsakomur, ki je potreben pomoči, ne glede na barvo kože, državo izvora ali veroizpoved.