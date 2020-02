V Italiji živijo Slovenci, v Sloveniji živijo Italijani. Slovenci živijo tudi v Avstriji in na Madžarskem, Madžari pa v Sloveniji. Ko so Slovencem risali meje, so jih potegnili čez ozemlje, kjer se je vedno govorilo vsaj dva jezika. Nič posebnega. Bojan Brezigar pravi, da je vsak deseti prebivalec Evrope pripadnik narodne manjšine. Petdeset milijonov, je v reportaži z naslovom Najslajši poljub je dvojezičen v Objektivu zapisal Ervin Hladnik Milharčič. A kaj, ko je Slovencev v Italiji in Italijanov v Sloveniji vedno manj.

Znani slovenski novinar je v reportaži, poleg Brezigarjevega, objavil še mnenja zgodovinarja Alekseja Kalca, senatorke Tatjane Rojc in novinarja Jurija Paljka, v sklopu italijanske manjšine v Istri pa se je med drugim pogovarjal tudi s poslancem v slovenskem parlamentu Felicejem Žižo. »Kar se tiče manjšin, ima Slovenija eno najboljših ustav v Evropi in najboljšo zakonodajo. Problem je izvajanje. Zakoni so jasni, njihovo izvajanje pa je problematično,« meni Žiža. Italijanski jezik, ki je nosilec zgodovine in kulture italijanske skupnosti, kopni, žal. S podobnim pojavom se srečujejo tudi Slovenci v Italiji.