Najstrožji ukrepi veljajo tudi v FJK

V celi Italiji – torej tudi v Furlaniji - Julijski krajini – veljajo najstrožji ukrepi, ki so doslej veljali le v Lombardiji in nekaterih pokrajinah v Venetu, Emiliji - Romanji, Piemontu in Markah. Odločitev je na večerni novinarski konferenci sporočil premier Giuseppe Conte in pojasnil, da nov režim velja od torka 10. marca. Vrtci in šole bodo povsod zaprti do 3. aprila, ljudem pa je dovoljeno zapuščati domače mesto le iz delovnih razlogov ali nujnih opravil. Prepovedane so vse prireditve, v prazničnih dneh in dan pred njimi bodo zaprte vsi trgovski centri. Zaprte so tudi vse telovadnice, fitnesi in športni objekti. Vsa športna prvenstva so prekinili. Odločitev je vlada sprejela zaradi rastočega primera okužb in preobremenjenosti zdravstvenega sistema, zlasti oddelkov za intenzivno nego.