Najtoplejši dan v drugi polovici meseca

Današnji dan je v FJK povečini najtoplejši v drugi polovici letošnjega septembra. Meteorološka opazovalnica Agencije za okolje Arpa FVG je v Gradišču namerila najvišjo dnevno temperaturo 27,6 stopinje Celzija, v Koprivnem 27,6, pri Briščikih 26,1, v Zgoniku 25,8 in v Trstu 23,5 stopinje Celzija. V Lignanu se je živo srebro povzpelo do 25,8 stopinje Celzija, v Gradežu pa do 24 stopinj Celzija. Morje ima v Tržaškem zalivu nekaj več kot 23 stopinj Celzija, stopinjo oz. dve manj pa v Gradežu in Lignanu.

Tako visoke temperature so v FJK beležili do 15. septembra, dan kasneje pa se je ozračje ohladilo in od tedaj ni bilo več tako toplo kot danes. Najvišje temperature so danes sicer namerili v zahodnih predelih dežele, v kraju Ariis so, denimo, namerili kar 29,6 stopinje Celzija.

Gre za advekcijo za ta čas zelo toplega sredozemskega zraka, ki priteka z jugozahodnimi tokovi pred jutrišnjo vremensko fronto. Ozračje se bo že jutri ohlajalo, od četrtka pa bomo ob šibki do zmerni burji beležili nižje dnevne temperature, ki pa bodo še vedno spoštljive za konec septembra. Občutek osvežitve bo sicer zlasti v četrtek in petek nekoliko povečala burja. Od četrtka do sobote se bo čez dan segrelo do okrog 23 stopinj Celzija, nekoliko bolj sveže pa bodo tudi noči.

V nedeljo bo začela vplivati na vreme pri nas severnoatlantska višinska dolina, ki se bo približevala od severozahoda. Začelo se bo nekajdnevno poslabšanje s padavinami, tudi močnejšimi in ohladitvijo.