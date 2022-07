Največ dežja padlo na dolinskem koncu, ozračje se je osvežilo

Naše kraje je ponoči prešla vremenska fronta. Pojavljale so se padavine in nevihte, ki so bile tudi tokrat pretežno krajevne narave. Največ dežja je tako tudi tokrat ob nalivu padlo v dolinskem koncu, iz kraja v kraj pa so bile količine zelo različne.

V Boljuncu smo namerili 21,4 litra dežja na kvadratni meter in je tako skupno s torkovimi skoraj 50 litri v tem mesecu že padlo okrog 70 litrov dežja na kvadratni meter, torej v bistvu mesečno povprečje.

Drugod so bile količine razmeroma skromne, kar žal velja tudi za požariščno območje na Goriškem. Deželna agencija za okolje Arpa je v Koprivnem in v Gradišču namerila 1,4 litra dežja na kvadratni meter, v Gorici in v Doberdobu 1,8 litra in v Tržiču 3,4 litra na kvadratni meter. Pri Briščikih so namerili 4,2 litra, v Zgoniku 2,4 in v Trstu 3,9 litra dežja na kvadratni meter.

Temperature so se povsod, razen ob morju spustile do okrog ali pod 20 stopinj Celzija.

Vremenska fronta zapušča naše kraje. V prihodnjih urah se bo vreme izboljšalo.

Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, nočne temperature se bodo še nekoliko spustile.