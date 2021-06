V FJK so danes ob 3488 PCR testiranjih potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil pozitiven tudi en migrant oz. prosilec za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 2487 hitrih antigenskih testov, ob katerih so odkrili 4 nove okužbe. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,43-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,16-odstoten.

Največ novih okužb so potrdili med mladimi od 20. do 29. leta.

Tudi danes ni umrl noben bolnik s covidom-19, v bolnišnicah pa je skupno hospitaliziranih 14 covidnih bolnikov, eden več kot včeraj, nihče na intenzivnih negah.

Od začetka pandemije je umrlo 3787 covidnih bolnikov, in sicer 812 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 292 v Gorici. Ozdravelo je 102.870 ljudi, klinično zdravih je 25, v samoizolaciji pa je le še 209 ljudi.