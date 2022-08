Največja vročina v petek in soboto, nato povratek v normalnost

Subtropski anticiklon se krepi, proti nam bo do konca tedna pritekal vroč subtropski zrak. Iz dneva v dan do vključno sobote bo topleje. Najvišje dnevne temperature bomo predvidoma beležili v petek in soboto, ko se bo živo srebro na Goriškem in Pordenonskem lahko približalo 38 stopinjam Celzija, ob morju pa bo presegalo 30 stopinj Celzija, toda ob večji relativni vlagi. Toplejše bodo tudi noči.

Od nedelje, ko se bo vremenska fronta preko srednjeevropskih držav pomikala proti vzhodu in bo vplivala na alpsko območje ter deloma tudi na vreme pri nas, bo vročina nekoliko popustila. Ob pronicanju nekoliko manj vročega atlantskega zraka se bodo temperature postopno spustile na dolgoletno povprečje, okrog katerega se bodo nato zadrževale več dni, predvidoma večji del prihodnjega tedna. Nadaljevalo se bo sončno vreme, toda vročina ne bo več ekstremna. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali le malo nad 30 stopinj Celzija, manj vroče pa bodo tudi noči. V dneh okrog velikega šmarna pa se bo ozračje, kot kaže, ponovno otoplilo.

Do vključno sobote bo sicer vreme stanovitno. Atlantski zrak pa bo od nedelje do torka ali srede ponekod deloma destabiliziral ozračje, kar bo opazno zlasti v gorah, kjer bodo nastajale popoldanske nevihte. Ni izključeno, da bo v nedeljo ali prve dni v prihodnjem tednu kakšen nevihtni oblak obrobno dosegel tudi ostale predele. Količine padavin v vsakem primeru ne bodo velike.

Do občutnejše vremenske spremembe naj bi po dolgoročnih izračunih lahko prišlo v dneh po velikem šmarnu. Po daljšem času naj bi po zdajšnjih obetih okrog 17. avgusta naše kraje dosegla omembe vredna hladna vremenska fronta, ob kateri bi se pojavljale izdatnejše padavine in za katero bi se ozračje osvežilo.