Največji mraz šele prihaja, oranžni alarm zaradi burje

Mraz je po včerajšnjem vdoru polarnega zraka po pričakovanjih najbolj pritisnil v gorskem svetu. Najnižjo nočno temperaturo je deželna meteorološka opazovalnica namerila na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo do -18,0 stopinje Celzija, na Zoncolanu je namerila najnižjo nočno vrednost -15,1 stopinje Celzija, v Plodnu (Sappadi) -14,2, pri Belopeških jezerih -16,3 in na Trbižu -11,5 stopinje Celzija. V nižinah in na Kraški planoti je bila v absolutnih številkah ohladitev zaradi burje za zdaj manjša. Najnižje nočne temperature so bile povečini od -1 do -5 stopinj Celzija. Občutek mraza pa je bil precej večji, namerjenim temperaturam je treba zaradi močne burje odšteti še vsaj kakih 5 stopinj Celzija. Sunki v Tržaškem zalivu so dosegali hitrost malo pod 90 km/h. Temperatura ob morju pa se je spustila do tik ledišča.

Danes bo še nekaj zmerne oblačnosti, nato bo jutri in v nedeljo prevladovalo sončno vreme. Temperature se bodo še spuščale, v prihodnjih dneh bo mraz še dodatno pritisnil. K temu bo pripomogla tudi burja, ki se bo nocoj in jutri še okrepila. Jutri je pričakovati sunke od 100 do 120 km/h, zato je Arso razglasil oranžni alarm. Zlasti nočne temperature pa bodo za nekaj stopinj Celzija nižje od današnjih. Danes in zlasti jutri se bo živo srebro marsikje zadrževalo pod ničlo tudi v dnevnih urah.