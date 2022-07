Najvišja požarna nevarnost

Deželna služba za gozdove in gozdarsko policijo je v soboto za vse občine na Tržaškem, za kraške občine na Goriškem ter za občini Gradež in Lignano razglasila najvišjo požarno nevarnost. Odredba bo začela veljati v ponedeljek in predvideva vrsto prepovedi, začenši s prižiganjem ognja ter metanjem vžigalic in cigaretnih ogorkov. V naravi ter v bližini rastlinja bo prepovedana uporaba naprav za kuhanje, pirotehničnih izdelkov ter orodja, ki proizvaja iskre.

Na Krasu in drugod se požari vrstijo kot po tekočem traku. Po petkovem požaru med Lokvico in Cerjem je v noči na soboto najbrž zaradi udara strele zagorelo pri obrtni coni Zgonik, v soboto zjutraj pa v Jamljah. V prejšnjih dneh pa so bili gasilci, gozdna policija in civilna zaščita zaposleni z gašenjem požarov v Boljuncu in na Kontovelu.