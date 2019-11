Nameravali so ustanoviti nacistično stranko

Policisti posebnega oddelka Digos iz Enne na Siciliji in pripadniki protiterorističnega oddelka so v preiskavi, ki so jo poimenovali Črne sence, ugotovili, da je skupina skrajnih desničarjev nameravala ustanoviti pronacistično, ksenofobno in antisemitsko Italijansko nacionalsocialistično stranko delavcev.

Pri preiskavi so sodelovali policijski oddelki iz Siracuse, Milana, Monze, Brianze, Bergama, Cremone, Genove, Imperie, Livorna, Messine, Turina, Cunea, Padove, Verone, Vicenze in Nuora.

Na spisku obtožencev je 19 oseb iz cele Italije, pri katerih so danes opravili hišne preiskave. Nove pristaše so obtoženci iskali s pomočjo družbenih omrežij, razpolagali pa so tudi z večjimi količinami orožja in eksplozivov. Policisti so zasegli orožje in propagandno gradivo, pripadnike organizacije pa obtožujejo napeljevanja k zločinu ter ustanovitve in sodelovanja pri subverzivnem združenju.

Obtoženci so že pripravili simbol in program stranke, ki je že razpolagala z interno organiziranostjo in prisotnostjo na ozemlju. Med devetnajstimi obdolženci je tudi moški iz Kalabrije, vidni predstavnik kriminalne organizacije 'ndrangheta, ki je v preteklosti sodeloval s pravosodnimi organi, bil pa je tudi referent za skrajno desničarsko stranko Forza Nuova v Liguriji.

Skupina je vzdrževala stike z ekstremističnimi ksenofobnimi organizacijami iz drugih evropskih držav, kot sta Aryan White Machine C18 in portugalska skrajna desničarska stranka Nova Ordem Social.