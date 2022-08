Namerili najnižje temperature od začetka julija

Današnja noč je bila ob vzvratnem prehodu hladnega višinskega jedra po pričakovanju ponekod med najhladnejšimi v letošnjem poletju. Živo srebro se je v FJK spustilo najnižje pri Beli peči, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa davi namerila 5,2 stopinje Celzija. Na Višarjah so namerili 6,6 stopinje Celzija in v Plodnu 7,0 stopinje Celzija. Obe vrednosti sta najnižji po 9. juliju.

Prav tako se je živo srebro spustilo najnižje po 9. juliju v Gradišču, kjer je davi meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 14,4 stopinje Celzija.

Ozračje se je osvežilo, toda zaradi burje nekoliko manj kot drugod, tudi na Tržaškem. Pri Briščikih so davi namerili 17,7 stopinje Celzija, v Zgoniku 17,3 stopinje Celzija in v Trstu 22,0 stopinje Celzija.

Danes dopoldne bo še spremenljivo oblačno in bodo možne manjše krajevne padavine. V popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo in delno razjasnilo.

Jutri bo povečini sončno in topleje. Jutro bo sveže.

V ponedeljek bo dopoldne povečini sončno, v popoldanskih urah pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti in bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V torek bo spet povečini sončno in topleje. Stanovitno in toplejše vreme se bo predvidoma nadaljevalo do vključno četrtka, medtem ko bo, kot kaže, naše kraje v petek prešla vremenska fronta in se bodo pojavljale padavine.