Namesto mraza severnoafriški zrak

Višinska dolina se oddaljuje od naših krajev, za njo se prehodno krepi anticiklonski greben. Nad zahodnim Sredozemljem se bo v prihodnjih dneh občutno poglabljala nova višinska dolina, ki bo segala do severnoafriških držav in se bo postopno približevala našim krajem. Po njenem vzhodnem robu bo proti nam v prihodnjih dneh postopno začel pritekati vse toplejši in občasno vlažen severnoafriški zrak. Nastala bo izrazita odjuga.

Danes in jutri bo še prevladovalo povečini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Od srede do nedelje bo postopno več vlage in oblakov. Občasno bodo možne manjše padavine. Zlasti ob morju bodo možna tudi vmesna obdobja s spremenljivim ali delno jasnim vremenom. Pihali bodo južni vetrovi, iz dneva v dan bo topleje.

Solidna vremenska fronta bo naše kraje predvidoma prešla v noči na nedeljo ali v nedeljo. Padavine se bodo tedaj okrepile in bodo možne tudi plohe ali nevihte. Meja sneženja bo, kot kaže, nad 1500 metrov, lahko tudi precej višje.