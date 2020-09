Napad z nožem blizu nekdanjih prostorov tednika Charlie Hebdo

Dve osebi sta bili danes popoldne hudo poškodovani v napadu z nožem blizu nekdajih prostorov tednika Charlie Hebdo v Parizu. Gre za žensko in moškega, oba sta uslužbenca televizijske hiše Premières Lignes Television. Utrpela sta hude poškodbe, eden od njiju je v življenjski nevarnosti. Dva osumljenca so policisti že aretirali. Motiv za napad še ni znan.

Policija je prebivalce 1. okrožja pozvala naj ostanejo v zaprtih prostorih, nekaj šol pa so preventivno zaprli. Ulica, kjer je prišlo do napada, je zaprta. Na kraju so številni policisti.

V Parizu ravnokar poteka sodni proces proti domnevnim pomagačem napadalcev na Charlie Hebdo. V tem napadu je januarja 2015 umrlo 12 ljudi. Satirični tednik je nedavno znova objavil karikature preroka Mohameda in je znova prejel grožnje.