Napadel ga je roj pobesnelih sršenov

V Povolettu na Videmskem je sinoči več sršenov pičilo domačina, ki živi v tujini in se je vrnil na počitnice. Ko je odprl okna domače hiše, da bi jo prezračil, ga je napadel roj pobesnelih sršenov, ki so si ravno ob oknu zgradili gnezdo. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki jih je poklicala njegova žena. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so mu zdravniki nudili prvo pomoč in so ga hospitalizirali. Moški ni v življenjski nevarnosti. Na kraj so prišli tudi karabinjerji in gasilci, ki so gnezdo odstranili.