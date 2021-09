Napadel uslužbenko letališča, ko je vprašala za covidno potrdilo

Zaposlena na ronškem letališču je v minulih dneh bila žrtev grobega verbalnega in fizičnega obračuna, ko je po službeni dolžnosti par, namenjen v London, zaprosila, naj pred vkrcanjem pokaže covidno potrdilo.

Iz sindikata Fit Cisl so sporočili, da je moški ob tem dobesedno pobesnel in napadel žensko. Takoj so intervenirali prisotni pripadniki varnostnih organov, še pred tem pa so ji v bran stopili sodelavci in tako preprečili, da bi bil izid napada še hujši. Ženska je sicer zaradi padca na tla utrpela pretres možganov, zdravniki so ocenili, da bo predvidoma okrevala v osmih dneh.

»To je le vrh ledene gore,« meni deželni sekretar sindikata Fit Cisl Antonio Pittelli, ki opozarja, da so podobni napadi skorajda na dnevnem redu, saj obvestila o tovrstnih dogodkih prejemajo tudi z vlakov in ni izključeno, da bi se kaj takega ne zgodilo tudi na avtobusih. »Vemo za številne verbalne napade na osebje, zaposleno v letališčih, v javnem potniškem in železniškem prometu.« Pittelli je še poudaril, da so zaposleni deležni žalitev enostavno zato, ker opravljajo svoje dolžnosti, kar je nesprejemljivo. Sindikalist je zato podjetje, ki upravlja letališče v Ronkah, pozval, naj poskrbi za ustrezne ukrepe, ki bodo vsem zaposlenim zagotovili varnost pri delu.