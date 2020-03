Napetosti pri Fernetičih

Zaprtje italijansko-slovenske meje za tovorni promet še vedno razburja. Sinoči se je za protest na mejnem prehodu pri Fernetičih odločilo več ukrajinskih prevoznikov, češ da jih nočejo spustiti čez mejo, protest pa se je nadaljeval tudi danes zjutraj, medtem ko naj bi se po besedah predstavnikov prometne policije stanje umirilo v popoldanskih urah. Z vozniki tovornjakov naj bi se namreč dogovorili, da jim postopoma in počasi dovolijo prečkanje meje, spremljali naj bi jih tudi policisti. Dostop do mejnega prehoda je bil sicer zjutraj kar zapleten tudi zaradi številnih italijanskih tovornjakov, ki tičijo na italijanski strani meje. Prostori tovornega terminala so zasičeni, 400 tovornih vozil naj bi še čakalo, da jim dovolijo prečkanje Slovenije.

Skupina Ukrajincev, ki je bila več kot 24 ur »ujeta« pri Fernetičih pa naj bi se danes z letalom iz Trevisa končno odpravila domov.