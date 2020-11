Naporne ure v skafandru

Delo na običajnem covidnem oddelku je že zahtevno, na intenzivni enoti za covid paciente pa je vse skupaj še bolj naporno. Osem zdravnikov ter deset medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov dela v težkih razmerah, saj morajo stalno uporabljati osebno varovalno opremo in skafandre. V sobi za intenzivno nego so po štiri ure. Brez vode in hrane, na stranišče ne morejo iti. Pa tudi delo s pacienti, čeprav so negibni in intubirani, zna biti fizično naporno.

Covidne bolnike je treba od časa do časa obračati na trebuh. To obračanje koristi, saj se lahko odprejo zaprti deli pljuč. Za obračanje enega pacienta je potrebnih vsaj pet ljudi, na trebuhu pacient leži več ur, potem ga je treba obrniti nazaj. Na intenzivnem oddelku pa je še ena oteževalna okoliščina. Ker so pacienti intubirani, zdravstveni delavci od njih niso deležni hvaležnosti, ki v težkih trenutkih daje moč in spodbudo.

Direktorja intenzivnega oddelka katinarske bolnišnice sta nas včeraj po intervjuju pospremila v 12. nadstropje, kjer zdravijo kritične covidne bolnike. Seveda v sobo, kjer ležijo negibni bolniki, ne vstopamo. Tveganje je preveliko. Na celotnem oddelku je zaznati neverjetno mirnost. Sprejela nas je Elisabetta Balestreri, koordinatorica zdravstvene nege, ki nas je pospremila v sobo, v kateri se zdravstveno osebje preoblači pred vstopom na intenzivni oddelek. Tja smo prišli ravno v trenutku, ko se je zamenjala izmena. In srečali Laro Prašelj, medicinsko sestro iz Doline, ki sicer običajno dela na necovidnem intenzivnem oddelku, za dva tedna pa so jo preselili v covidni blok.

Zmotili smo jo med zapenjanjem skafandra.