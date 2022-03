Napovedana začasna prekinitev ognja za umik prebivalcev

Rusko obrambno ministrstvo je danes napovedalo začasno prekinitev napadov na mesti Mariupol in Volnovaha na jugu Ukrajine, da bi prebivalcem obeh obleganih mest omogočili evakuacijo, pri čemer naj bi humanitarne koridorje in izstopne poti uskladili z ukrajinsko stranjo, kot je bilo dogovorjeno na minulih pogajanjih. Dogovor je potrdila tudi ukrajinska stran.

Moskva je sporočila, da bo začasna prekinitev ognja začela veljati ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času. »Z začetkom ob 10. uri po moskovskem času (...) ruska stran razglaša premirje in odpira humanitarne koridorje za civiliste, da zapustijo Mariupol in Volnovaho,« so sporočili.

Pred tem je svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak izjavil, da želi Volnovaho zapustiti okoli 20.000 civilistov, 200.000 pa jih želi zapustiti Mariupol. Ta mesta trenutno nadzoruje ukrajinska vojska, vendar jih blokirajo ruske sile.

Napoved prekinitve ognja prihaja po tem, ko je župan Mariupola Vadim Bojčenko sporočil, da je mesto po večdnevnih »neusmiljenih« napadih pod »blokado« ruskih sil in pozval k vzpostavitvi humanitarnega koridorja.

Ruske sile so med obleganjem Mariupola prekinile dobavo elektrike, hrane, vode in ogrevanja v mesto.