Naprava GPS povzročila požar

V Sacileju je požar uničil stanovanje, celoten stanovanjski blok pa so morali evakuirati. Na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je velika. Zgodilo se je v prvem nadstropju v Ul. Leonardo da Vinci, 55, kjer so sosedje naprej zaslišali močan pok, kasneje pa je zadišalo po dimu in so stekli na cesto.

Požar je, kot kaže, povzročila naprava GPS med polnjenjem. Lastnik stanovanja, poklicni vojak, ki se je zvečer vrnil iz telovadnice, je povedal, da je pred odhodom iz stanovanja priključil napravo GPS na elektriko in jo položil na kavč, kar naj bi bilo po njegovih besedah povzročilo požar. Vzroke preiskujejo gasilci.