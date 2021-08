»Naraščanje števila okužb se je upočasnilo«

V FJK so ob 6307 PCR testiranjih danes potrdili 96 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih PCR testov 1,52-odstoten. Opravili so tudi 1284 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 15 novih okužb (delež 1,17-odstoten). Polovico novih okužb so potrdili pri ljudeh pod 29. letom starosti. Danes ni umrl noben bolnik s covidom-19. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 20 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje pa potrebujeta dva bolnika s covidom-19.

Od začetka pandemije je umrlo 3791 covidnih bolnikov, in sicer 813 v Trstu, 2013 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.885 ljudi, klinično zdravih je 81, v samoizolaciji pa je 878 ljudi.

»Opažamo manjšo hitrost rasti števila novih okužb,« je povedal podpredsednik dežele FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. »Diagnostnični reprodukcijski indeks (RDt) je po vrhuncu 2,09, ki ga je dosegel od 22. do 24 julija, začel upadati in je trenutno 1,22,« je izpostavil.