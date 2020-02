Narava krepko prehiteva čas

Zgodnjepomladanske rastline se prebujajo, je sporočil Arso. Od začetka leta je padlo nekajkrat manj padavin od dolgoletnega povprečja. Vsota povprečnih dnevnih temperatur nad 0°C pa je približno tolikšna, kot je običajno za sredino marca.

Skratka, narava letos prehiteva čas za dober mesec dni. Zdajšnje dogajanje bi bilo normalno sredi marca.

Podobne so razmere v FJK, kjer je bil prav tako začetek leta sušen in zelo topel. Januarja je deželna meteorološka opazovalnica v Trstu namerila 14,5 mm dežja in povprečno temperaturo 8,5 stopinje Celzija, v Zgoniku 22,5 mm dežja in povprečno temperaturo +5,5 stopinje Celzija, v Koprivnem pa 23,1 mm dežja in povprečno temperaturo 5,3 stopinje Celzija.

Februarja je deželna meteorološka opazovalnica doslej v Trstu namerila 14,1 mm dežja in povprečno temperaturo +9,4 stopinje Celzija, v Zgoniku 28,9 mm dežja in povprečno temperaturo 7,1 stopinje Celzija, v Koprivnem pa 9,6 mm dežja in povprečno temperaturo 7,5 stopinje Celzija.