Narodni dom naj bo odprt Neslovencem

Odvetnik Rado Race in pisatelj Marko Sosič napovedani spravni obisk predsednikov Italije in Slovenije v Bazovici doživljata drugače.

»Ta obisk bo sekundaren, ne bo usoden, ne bo spremenil našega življenja, ne bo prispeval k boljšemu ali slabšemu sožitju. Sožitje bo še naprej takšno, kakršno je, bistveno boljše v primerjavi s preteklostjo,« meni Race, ki se mu zdi bolj pomembno razmišljati o Narodnem domu. Ta lahko po njegovem postane pomembna naložba v boljšo prihodnost Trsta.

Narodni dom naj ne bo prostor, v katerem se bodo Slovenci izolirali od ostalih skupnosti v mestu, se strinja Sosič, ki pa do spravnega dejanja goji pomisleke. »Prisluhniti bi morali vsebinam, da dejanje ne izzveni kot neka formalna postavitev venca, pa čeprav ga polagata predsednika. Gesta, kot sta si jo zamislila, je navidez tudi pozitivna in odpira neko pot, a to ne bo dejanska sprava, saj bi tako dejanje lahko zasenčilo čistost trenutka, kakršen bi moral biti začetek vračanja Narodnega doma,« meni.