Narodni dom nas spominja in opominja

Italijanski dnevnik la Repubblica posveča svojo današnjo rubriko Pietre (kamni) 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu. Novinar Paolo Berizzi, ki piše rubriko, uvodoma pojasnjuje, da bo v ponedeljek, 13. julija, minilo sto let od požiga tržaške stavbe s strani fašistov. Znani italijanski zgodovinar Renzo De Felice je požig Narodnega doma izpostavil kot pravi krst organiziranega škvadrizma. In to v posmeh tistim, ki še danes trdijo, da so si Slovenci sami požgali dom.

Berizzi omenja ponedeljkovo prireditev v tržaškem gledališču Miela (začetek ob 18.30), kjer bo fundacija Giangiacomo Feltrinelli ponudila občinstvu razmišljanje o 100-letnici požiga Narodnega doma in o časih, v katerih živimo. »Danes se vračajo znova besede kot so sovranizem, meje in tujec, ki poudarjajo prednost sebe pred vsem ostalim, « piše Berizzi. Pod političnim in strankarskim geslom »najprej Italijani« se po njegovem skriva nacionalistična identiteta, ki vodi v izključevanje in diskriminacije. Današnja rubrika nosi naslov Spomin.